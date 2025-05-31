В Рязанской области москвич украл ограждение с заброшенной АЗС

Инцидент произошел на АЗС у села Польное Конобеево Шацкого района. В последнее время она не работала. Сотрудники полиции организовали у заправки пункт скрытого наблюдения. Через некоторое время подъехала «ГАЗель» и водитель начал демонтировать листы и грузить их в автомобиль. После мужчина отъехал и его остановили полицейские. Выяснилось, что 43-летний житель столицы, у которого есть дом в Шацком районе, причастен к краже 55 металлических листов ограждения. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязанской области москвич украл ограждение с заброшенной АЗС. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Инцидент произошел на АЗС у села Польное Конобеево Шацкого района. В последнее время она не работала.

Сотрудники полиции организовали у заправки пункт скрытого наблюдения. Через некоторое время подъехала «ГАЗель» и водитель начал демонтировать листы и грузить их в автомобиль. После мужчина отъехал и его остановили полицейские.

Выяснилось, что 43-летний житель столицы, у которого есть дом в Шацком районе, причастен к краже 55 металлических листов ограждения. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации полиции, москвич хотел из краденных листов установить забор у дачного дома.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.