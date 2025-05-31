Скончалась актриса из «Отчаянных домохозяек»
Валери Махаффей умерла на 72-м году жизни. Как рассказал ее муж, актриса скончалась в пятницу, 30 мая, в Лос-Анджелесе. Отмечается, что она болела раком. В 1992 году Махаффей получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. Актриса известна по ролям в телесериалах «Отчаянные домохозяйки», «Северная сторона», «Хор» и других.
Скончалась американская актриса Валери Махаффей. Об этом
Валери Махаффей умерла на 72-м году жизни. Как рассказал ее муж, актриса скончалась в пятницу, 30 мая, в Лос-Анджелесе. Отмечается, что она болела раком.
Как указано в публикации, в 1992 году Махаффей получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.
Актриса известна по ролям в телесериалах «Отчаянные домохозяйки», «Северная сторона», «Хор» и других.