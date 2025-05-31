Скончалась актриса из «Отчаянных домохозяек»

Валери Махаффей умерла на 72-м году жизни. Как рассказал ее муж, актриса скончалась в пятницу, 30 мая, в Лос-Анджелесе. Отмечается, что она болела раком. В 1992 году Махаффей получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана. Актриса известна по ролям в телесериалах «Отчаянные домохозяйки», «Северная сторона», «Хор» и других.

Скончалась американская актриса Валери Махаффей. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на ее мужа, актера Джозефа Келла.

Валери Махаффей умерла на 72-м году жизни. Как рассказал ее муж, актриса скончалась в пятницу, 30 мая, в Лос-Анджелесе. Отмечается, что она болела раком.

Как указано в публикации, в 1992 году Махаффей получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана.

Актриса известна по ролям в телесериалах «Отчаянные домохозяйки», «Северная сторона», «Хор» и других.