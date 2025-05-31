Появились подробности пожара на пляже в Борках

Информация о пожаре поступила в 16:06. Загорелась хозпостройка на пляже на 3-м Борковском карьере. В 16:18 возгорание локализовали, в 16:50 — ликвидировали. На месте происшествия работали девять человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

Опубликованы подробности пожара на пляже в Борках. Их привела пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 16:06. Загорелась хозпостройка на пляже на 3-м Борковском карьере. В 16:18 возгорание локализовали, в 16:50 — ликвидировали.

На месте происшествия работали девять человек и две единицы техники.

Пострадавших нет.

Ранее в соцсетях сообщили, что загорелось административное здание.

Видео и фото: Telegram-канал «Рязанский комментатор»