В Рязани задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников
Полицейские задержали 18-летнего жителя Воронежа, который работал на зарубежный колл-центр. Пожилого рязанца убедили перевести деньги на «безопасный» счет через курьера. Пенсионер в банке снял 100 тысяч рублей и 16 тысяч долларов и передал их молодому человеку. Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские задержали 18-летнего жителя Воронежа, который работал на зарубежный колл-центр.
Пожилого рязанца убедили перевести деньги на «безопасный» счет через курьера. Пенсионер в банке снял 100 тысяч рублей и 16 тысяч долларов и передал их молодому человеку.
Возбуждено уголовное дело.