В Рязани задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников

Полицейские задержали 18-летнего жителя Воронежа, который работал на зарубежный колл-центр. Пожилого рязанца убедили перевести деньги на «безопасный» счет через курьера. Пенсионер в банке снял 100 тысяч рублей и 16 тысяч долларов и передал их молодому человеку. Возбуждено уголовное дело.