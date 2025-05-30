В РПЦ призвали провести «специальную демографическую операцию» в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова.
По его словам, интересы западных фармацевтических компаний не имеют отношения к заботе о здоровье российских женщин и детей. Священник считает, что они лоббируют препараты для искусственного прерывания беременности, а также игнорируют требования Минздрава России.
«Сегодня очень важно понимать, что эта война продолжается против нашей страны, и мы должны сегодня фактически проводить еще и специальную демографическую операцию», — заявил Лукьянов.
Он отметил, что планы нацистского командования в отношении России предполагали резкое снижение рождаемости. Иерей в качестве подтверждения своих слов привел пример пропаганду идеи превосходства бездетности, а также налаживание широкого производства противозачаточных средств.
Собеседник добавил, что аборты являются «золотым дном для фармкомпаний и серых биолабораторий», поскольку позволяют проводить «различные манипуляции, в том числе и с абортированным плодом человека».