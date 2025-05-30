В России на упаковках некурительного табака появятся предупреждения о его вреде

Жевательный и нюхательный табак с 1 сентября 2025 года начнут продавать в упаковках с изображениями о губительных для здоровья последствиях их употребления или с соответствующими вкладышами. К документу прилагаются четыре эскиза о вреде таких изделий: о развитии пародонтоза, онкозаболеваний, импотенции и риске инфаркта. На изображениях также укажут телефон консультативного центра помощи в борьбе с табачной зависимостью. Приказ будет действовать до 1 сентября 2031 года.

В России на упаковках некурительного табака появятся предупреждения о его вреде. Об этом 30 мая сообщило ТАСС.

С 1 сентября 2025 года жевательный и нюхательный табак начнут продавать в упаковках с изображениями о губительных для здоровья последствиях их употребления или с соответствующими вкладышами.

К документу прилагаются четыре эскиза о вреде таких изделий: о развитии онкозаболеваний, пародонтоза, импотенции и риске инфаркта. На изображениях также укажут телефон консультативного центра помощи в борьбе с табачной зависимостью.

Приказ будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Фото эскизов взято с сайта официального портала правовой информации