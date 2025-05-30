США решили не отправлять делегацию на второй раунд переговоров России и Украины

В то же время Штаты хотят видеть прогресс по итогам встречи. «США не планируют отправлять делегацию, но помощники Белого дома заявили, что Трамп хочет видеть прогресс», — говорится в сообщении издания. Напомним, встреча российской и украинской делегаций запланирована 2 июня в Стамбуле.

США решили не отправлять делегацию на второй раунд переговоров России и Украины. Об этом пишет американский журнал The Atlantic.

В то же время Штаты хотят видеть прогресс по итогам встречи.

«США не планируют отправлять делегацию, но помощники Белого дома заявили, что Трамп хочет видеть прогресс», — говорится в сообщении издания.

Напомним, встреча российской и украинской делегаций запланирована 2 июня в Стамбуле.