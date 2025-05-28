Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 июня в Стамбуле

По его словам, российская стороны оперативно разработала меморандум, в котором содержится позиция по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса, и готова его представить. Министр выразил надежду, что Киев поддержит инициативу прямой встречи. Ранее Мединский сообщил, что ожидает ответа на предложение о переговорах от Украины.

Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 июня в Стамбуле. Об этом пишет RT со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, российская стороны оперативно разработала меморандум, в котором содержится позиция по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса, и готова его представить.

Министр выразил надежду, что Киев поддержит инициативу прямой встречи.

Ранее Мединский сообщил, что ожидает ответа на предложение о переговорах от Украины.