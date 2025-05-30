Песков сообщил, когда состоится вторая встреча делегаций РФ и Украины

По словам пресс секретаря президента, российская делегация будет ждать представителей Украины в Стамбуле с утра 2 июня. Песков отметил, что в Кремле надеются, что встреча будет посвящена обсуждению меморандумов РФ и Украины. Также стороны обсудят вопросы безопасности в Черном море. Уже после договоренностей делегаций будет возможно участие Путина в переговорах «на высшем уровне».