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Мошенники подделали сайт для нотариальной проверки документов
Фейковая страница выдает фальшивые документы за подлинные. Фишинговый ресурс фнпрф. рф — полная копия страницы сервиса notariat.ru. При сканировании QR-кода на фейковом документе человек переходит на ресурс, который ложно подтверждает подлинность подделки. Таким образом есть риск нарваться на фальшивые завещания, доверенности и другие нотариальные документы, с помощью которых злоумышленники получают чужую недвижимость и другое имущество. В Федеральной нотариальной палате напомнили, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только сервис на официальном портале.

Мошенники подделали сайт для нотариальной проверки документов. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

Фейковая страница выдает фальшивые документы за подлинные. Фишинговый ресурс фнпрф. рф — полная копия страницы сервиса notariat.ru.

При сканировании QR-кода на фейковом документе человек переходит на ресурс, который ложно подтверждает подлинность подделки. Таким образом есть риск нарваться на фальшивые завещания, доверенности и другие нотариальные документы, с помощью которых злоумышленники получают чужую недвижимость и другое имущество.

В Федеральной нотариальной палате напомнили, что для проверки подлинности нотариального документа по QR-коду следует использовать только сервис на официальном портале.