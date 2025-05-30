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Из-за высоких цен на машины российский бюджет получил лишь 10% от плана по утильсбору
В январе-марте 2025 года доходы федерального бюджета от утильсбора составили 97 миллиардов рублей, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (142 миллиарда рублей). Изначально в бюджет на 2025 год закладывалось 2 триллиона рублей от утильсбора, однако в мае прогноз был снижен до 1,5 триллиона рублей. Снижение доходов, по данным издания, связано с резким падением продаж новых автомобилей в России. По данным аналитиков, в первом квартале 2025 года продажи легковых автомобилей упали на 25% по сравнению с прошлым годом — до 247 тысяч штук, грузовиков — на 46%, автобусов — на 55%. Основные причины — высокая стоимость машин, снижение доходов населения и недоступность автокредитов из-за высоких ставок, которые с начала года держатся на уровне около 21%.

В январе-марте 2025 года доходы федерального бюджета от утильсбора составили 97 миллиардов рублей, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (142 миллиарда рублей). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

Отмечается, что изначально в бюджет на 2025 год закладывалось 2 триллиона рублей от утильсбора, однако в мае прогноз был снижен до 1,5 триллиона рублей.

Снижение доходов, по данным издания, связано с резким падением продаж новых автомобилей в России. По данным аналитиков, в первом квартале 2025 года продажи легковых автомобилей упали на 25% по сравнению с прошлым годом — до 247 тысяч штук, грузовиков — на 46%, автобусов — на 55%. Основные причины — высокая стоимость машин, снижение доходов населения и недоступность автокредитов из-за высоких ставок, которые с начала года держатся на уровне около 21%.

Кроме того, покупатели все чаще используют схемы снижения утильсбора, оформляя автомобили как бывшие в употреблении или импортируя их из стран ЕАЭС. Однако с 1 мая была введена новая методика расчета сбора, учитывающая разницу между средней рыночной ценой в России и фактической стоимостью покупки в странах-партнерах, что ограничило возможности для снижения платежей.

Отмечается, что повышение утильсбора напрямую влияет на рост цен на автомобили. В 2024 году средняя стоимость легковушек выросла примерно на 40%, а в 2025-м сбор увеличился еще на 20%, что может привести к дальнейшему удорожанию машин и снижению спроса.

Аналитики прогнозируют, что по итогам года бюджет может получить от утильсбора около 1-1,1 триллиона рублей вместо запланированных 1,5 триллиона, что негативно скажется на поддержке отечественного автопрома, финансируемой из этих средств.