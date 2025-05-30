Бастрыкин заинтересовался разборками с голым рязанцем на пляже

Председателю доложат о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. Речь идет о происшествии в селе Караси, где обнаженный местный бизнесмен пытался препятствовать отдыху и купанию детей на пляже и одному из них сломал палец. 48-летнего дебошира заключили под стражу и возбудили уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад от главы регионального следкома Васильева.