Бастрыкин заинтересовался разборками с голым рязанцем на пляже
Председателю доложат о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего. Речь идет о происшествии в селе Караси, где обнаженный местный бизнесмен пытался препятствовать отдыху и купанию детей на пляже и одному из них сломал палец. 48-летнего дебошира заключили под стражу и возбудили уголовное дело. Бастрыкин ждет доклад от главы регионального следкома Васильева.
Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался разборками с голым рязанцем на пляже. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Председателю доложат о расследовании уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.
Речь идет о происшествии в селе Караси, где обнаженный местный бизнесмен пытался препятствовать отдыху и купанию детей на пляже и одному из них сломал палец.
48-летнего дебошира заключили под стражу и возбудили уголовное дело.
Бастрыкин ждет доклад от главы регионального следкома Васильева.