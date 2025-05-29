В Рязани в июле откроется новый спорткомплекс с бассейном и сауной

Об этом 29 мая сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, задержки в строительстве нового фока в поселке Мехзавода связана с плохой работой подрядчика. «Помню, как он мне сам, глядя в глаза, все обещал, что в прошлом году все запустим. Обещание свое не выполнил. С трудом вместе доделывали, сейчас ведутся работы по запуску фока. Через месяца откроется», — отметил глава региона. Он подчеркнул, что в нем разместится спортшкола «Динамо». Напомним, спорткомплекс должны были достроить до 30 сентября 2024 года. Позже при его строительстве нашли нарушения.

В Рязани в июле откроется новый спорткомплекс с бассейном и сауной. Об этом 29 мая сообщил губернатор Павел Малков.

По его словам, задержки в строительстве нового фока в поселке Мехзавода связана с плохой работой подрядчика.

«Помню, как он мне сам, глядя в глаза, все обещал, что в прошлом году все запустим. Обещание свое не выполнил. С трудом вместе доделывали, сейчас ведутся работы по запуску фока. Через месяца откроется», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что в нем разместится спортшкола «Динамо».

Напомним, спорткомплекс должны были достроить до 30 сентября 2024 года. Позже при его строительстве нашли нарушения.