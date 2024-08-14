При строительстве нового ФОКа в Рязани нашли нарушения

Отмечается, что дефекты при строительстве ФОКа нашли в поселке Торфмаш в Рязани. Его строительство реализуется в рамках национального проекта «Демография».

При строительстве нового ФОКа в Рязани нашли нарушения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что дефекты при строительстве ФОКа нашли в поселке Торфмаш в Рязани. Его строительство реализуется в рамках национального проекта «Демография».

По данным прокуратуры, сейчас строительная готовность ФОКа составляет 70%.

«В ходе оперативного совещания руководителю УКС Рязанской области, генеральному подрядчику, а также представителям субподрядных организаций указано на недопустимость срыва сроков выполнения работ, а также на устранение ранее выявленных дефектов», — отметили в сообщении.