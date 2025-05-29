В 2025 году более 500 рязанцев пострадали от укусов клещей

Отмечается, что с 19 по 25 мая в регионе выявлено 96 пострадавших, из которых 23 — дети. Эксперт напомнила рязанцам, что в целях профилактики клещевых инфекций проводится обработка мест массового пребывания людей. Также Ерошина порекомендовала носить «на природе» светлую одежду, максимально закрывать кожу, надевать головные уборы и использовать специальные средства, защищающие от насекомых.

В Рязанской области за 2025 год за медицинской помощью после укусов клещей обратились 509 человек, из которых 163 пациента — дети. Об этом сообщила главный специалист-эксперт Татьяна Ерошина в прямом эфире управления Роспотребнадзора 29 мая.

Отмечается, что с 19 по 25 мая в регионе выявлено 96 пострадавших, из которых 23 — дети.

Эксперт напомнила рязанцам, что в целях профилактики клещевых инфекций проводится обработка мест массового пребывания людей. Также Ерошина порекомендовала носить «на природе» светлую одежду, максимально закрывать кожу, надевать головные уборы и использовать специальные средства, защищающие от насекомых.

«В случае обнаружения клеща на теле необходимо в максимально короткие сроки обратиться в медицинскую организацию для его удаления и определения дальнейшей тактики лечения», — уточнила Ерошина.

Ранее Роспотребнадзор рассказал рязанцам о действиях при укусах клещей.