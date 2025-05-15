Роспотребнадзор рассказал рязанцам о действиях при укусах клещей

Одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передаваемых вредителями, остается индивидуальная защита людей. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо в максимально короткие сроки обратиться к врачу для его удаления и определения дальнейшей тактики лечения. Даже если вы сняли клеща самостоятельно, рекомендуется провести исследование насекомого в лабораториях на договорной основе.

Роспотребнадзор рассказал рязанцам о действиях при укусах клещей. Информацию разместили на сайте ведомства.

Одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передаваемых вредителями, остается индивидуальная защита людей:

используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором;

применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

проводите само- и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды (каждые 15-30 минут);

осматривайте домашних животных, находившихся на улице.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо в максимально короткие сроки обратиться к врачу для его удаления и определения дальнейшей тактики лечения. Даже если вы сняли клеща самостоятельно, рекомендуется провести исследование насекомого в лабораториях на договорной основе.

Ситуация по клещевым инфекциям находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.