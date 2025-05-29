Многодетная рязанка подарила Путину икону, которую написала сама

Глава государства 29 мая по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных российских регионов. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены звания «Мать-героиня». В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей. «Хотели вам еще подарить икону Матери Божией. Она… мной написана в рекордные сроки… в несколько дней», — рассказала Майсурова.

Многодетная рязанка Луиза Майсурова написала для президента России Владимира Путина икону Божией Матери и подарила ее на встрече с главой государства. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава государства 29 мая по видеосвязи встретился с многодетными семьями из разных российских регионов. Это родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены звания «Мать-героиня».

В число участников встречи вошла семья Луизы и Николая Майсуровых из Александро-Невского района Рязанской области, в которой воспитывается 11 детей.

«Хотели вам еще подарить икону Матери Божией. Она… мной написана в рекордные сроки… в несколько дней… И тарелочки тоже я расписала, там цитаты из поучений наших святых отцов, это старца Иоанна Крестьянкина, старца Павла Груздева, потом двух греческих старцев. Хотели вам от нашей семьи преподнести в подарок, чтоб вы вспомнили о нас, и помнили, что в самой глубинке… есть преданные и любящие Россию и своего главнокомандующего сердца», — рассказала Майсурова.

Отмечается, что она занимается иконописью, ее супруг Николай — настоятель Никольского храма села Студенки.