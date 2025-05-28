Россия предложила Украине точные дату и место для переговоров в ближайшие дни

Предполагается, что во время встречи стороны обменяются меморандумами по урегулированию. По данным помощника Путина, Киев обсуждает предложение.

Россия предложила Украине точные дату и место для переговоров в ближайшие дни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Владимира Мединского.

Предполагается, что во время встречи стороны обменяются меморандумами по урегулированию.

По данным помощника Путина, Киев обсуждает предложение.