В МУП «РМПТС» прокомментировали прорыв теплотрассы в Кальном

Как отметили в посте, в рамках подготовки к отопительному сезону в городе проводятся гидравлические испытания. Отдельные участки трубопроводов поочередно выводятся из эксплуатации, давление в них повышается для проверки состояния коммуникаций. Такая мера позволяет специалистам заранее выявить «ненадежные участки» и оперативно их отремонтировать. В среду, 28 мая, из-за проведенных испытаний на участке возле дома № 1Б по улице Есенина нашли такой участок. Ремонтные бригады приступят к устранению повреждения в ближайшее время, заявили в посте.

В МУП «РМПТС» прокомментировали прорыв теплотрассы в Кальном. Соответствующая информация размещена в соцсетях муниципального предприятия.

Как отметили в посте, в рамках подготовки к отопительному сезону в городе проводятся гидравлические испытания. Отдельные участки трубопроводов поочередно выводятся из эксплуатации, давление в них повышается для проверки состояния коммуникаций. Такая мера позволяет специалистам заранее выявить «ненадежные участки». А после оперативно их отремонтировать.

В среду, 28 мая, из-за проведенных испытаний на участке возле дома № 1Б по улице Есенина нашли такой участок. Ремонтные бригады приступят к устранению повреждения в ближайшее время, заявили в посте.

Ранее в в соцсетях опубликовали видео с места прорыва теплотрассы.