Скончался российский актер из сериала «Глухарь» Василий Фунтиков
Ему было 62 года. Артист снимался во многих фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности», «Герой нашего времени».
Скончался российский актер из сериала «Глухарь» Василий Фунтиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Ему было 62 года.
Артист снимался во многих фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности», «Герой нашего времени».