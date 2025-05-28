Скончался российский актер из сериала «Глухарь» Василий Фунтиков

Ему было 62 года. Артист снимался во многих фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности», «Герой нашего времени».