Молочный завод в Рязанской области оштрафовали на 300 тысяч рублей

В марте-апреле 2025 года при проведении сотрудники Россельхознадзора нашли многочисленные нарушения требований технических регламентов. «На предприятии должным образом не была обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции. Кроме того, специалистами ведомства предотвращено использование на молзаводе сырого молока с истекшим сроком годности в количестве 3000 кг, а также заквасок, утилизированных по предписанию Управления Россельхознадзора», — говорится в сообщении. Помимо этого, выяснилось, что моющие и дезинфицирующие средства просрочены.

ООО «Тырновский молочный завод» в Шиловском районе оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

В марте-апреле 2025 года при проведении сотрудники управления нашли многочисленные нарушения требований технических регламентов.

«На предприятии должным образом не была обеспечена процедура прослеживаемости пищевой продукции. Кроме того, специалистами ведомства предотвращено использование на молзаводе сырого молока с истекшим сроком годности в количестве 3000 кг, а также заквасок, утилизированных по предписанию Управления Россельхознадзора», — говорится в сообщении.

Помимо этого, выяснилось, что моющие и дезинфицирующие средства просрочены. Молочная продукция хранилась с нарушением температурного режима и др.

ООО «Тырновский молочный завод» оштрафовали на 300 тысяч рублей. Кроме того, юрлицу выдано предписание.