Рязанцы вновь пожаловались на организацию ремонта перехода у ТЦ «Барс»

По словам читателей, на месте проведения работ все еще отсутствуют ограждения, обеспечивающие безопасность передвижения граждан. Ремонтируемые места никак не обозначены, проход не запрещен. «Сверху мужчина что-то штробит и обломки падают прямо ни идущих людей», — рассказали жители. Ранее рязанцы уже возмущались отсутствием навигации и заграждений на этом участке.

Рязанцы вновь пожаловались на организацию ремонта перехода у ТЦ «Барс». Об этом во среду, 28 мая, редакции РЗН. Инфо сообщили читатели.

По их словам, на месте проведения работ все еще отсутствуют ограждения, обеспечивающие безопасность передвижения граждан. Ремонтируемые места никак не обозначены, проход не запрещен.

«Сверху мужчина что-то штробит и обломки падают прямо ни идущих людей», — рассказали жители.

Ранее рязанцы уже возмущались отсутствием навигации и заграждений на этом участке.