Рязанцы возмутились отсутствием навигации возле ремонтирующегося перехода у ТЦ «Барс»

Местных жителей возмутило отсутствие лент и навигации возле перехода. «Нет ни ленточек, ни указателей. Непонятно, куда заходить можно, а куда нельзя. Все идут наугад. Подходишь ко входу, а там все раздолбано, идешь в другое место», отметила рязанка. Также жителей возмутил разбросанный возле перехода строительный мусор.