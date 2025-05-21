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Рязанцы возмутились отсутствием навигации возле ремонтирующегося перехода у ТЦ «Барс»
Местных жителей возмутило отсутствие лент и навигации возле перехода. «Нет ни ленточек, ни указателей. Непонятно, куда заходить можно, а куда нельзя. Все идут наугад. Подходишь ко входу, а там все раздолбано, идешь в другое место», отметила рязанка. Также жителей возмутил разбросанный возле перехода строительный мусор.

Рязанцы возмутились отсутствием навигации возле ремонтирующегося перехода у ТЦ «Барс». Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Местных жителей возмутило отсутствие лент и навигации возле перехода.

«Нет ни ленточек, ни указателей. Непонятно, куда заходить можно, а куда нельзя. Все идут наугад. Подходишь ко входу, а там все раздолбано, идешь в другое место», отметила рязанка.

Также жителей возмутил разбросанный возле перехода строительный мусор.