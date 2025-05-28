Рязань попала в зону опасного индекса ультрафиолета

Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, в городах Центральной России индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц. Это оранжевый, высокий индекс и представляет опасность для здоровья. «Максимум солнечного ультрафиолета — 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов», — отметил он.

Рязань попала в зону опасного индекса ультрафиолета. Об этом сообщает метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, в городах Центральной России индекс ультрафиолетового излучения, характеризующий уровень излучения в спектре солнечного света, будет колебаться от 5 до 6 единиц 28 и 29 мая, после чего снизится до безопасных 3-4 единиц. Это оранжевый, высокий индекс и представляет опасность для здоровья.

«Максимум солнечного ультрафиолета — 60% суточной дозы наблюдается с 10 до 16 часов», — отметил он.