Названы траты Украины на военные нужды с начала 2025 года
С января по апрель сумма превысила $18,3 млрд (765 млрд гривен). Отмечается, что более 200 млрд гривен или $4,8 млрд были потрачены только в апреле.
Названы траты Украины на военные нужды с начала 2025 года. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Telegram-канал министерства финансов республики.
С января по апрель сумма превысила $18,3 млрд (765 млрд гривен).
Отмечается, что более 200 млрд гривен или $4,8 млрд были потрачены только в апреле.