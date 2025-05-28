Названы траты Украины на военные нужды с начала 2025 года

С января по апрель сумма превысила $18,3 млрд (765 млрд гривен). Отмечается, что более 200 млрд гривен или $4,8 млрд были потрачены только в апреле.

Названы траты Украины на военные нужды с начала 2025 года. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Telegram-канал министерства финансов республики.

С января по апрель сумма превысила $18,3 млрд (765 млрд гривен).

Отмечается, что более 200 млрд гривен или $4,8 млрд были потрачены только в апреле.