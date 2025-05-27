Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
24°
Срд, 28
24°
Чтв, 29
26°
ЦБ USD 79.66 -0.05 27/05
ЦБ EUR 90.46 -0.06 27/05
Нал. USD 81.60 / 81.00 27/05 13:25
Нал. EUR 92.60 / 93.07 27/05 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 2025 17:12
4 027
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
11 040
Какой будет набережная на берегу Борковского затона в Рязани
Рязань расположена на Оке, но в городе до сих пор нет н...
19 мая 13:51
26 188
В Рязани прошло двухдневное заседание Российского союза строителей
Насыщенная программа для гостей мероприятий прошла 15 и...
16 мая 18:18
22 793
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский суд оштрафовал производителя молочной продукции
Управление Россельхознадзора во время проверки установило, что предприниматель вовремя не устранил нарушение законодательства о безопасности молока и молочной продукции, а именно: в холодильнике совместно с доброкачественной пищевой продукцией хранилась обезличенная молочная продукция; на стенах морозилки скопилась наледь, а также находилась монтажная пена, что препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции. Чтобы предпринимателя привлекли к административной ответственности, Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Рязанской области. В итоге ИП выписали штраф в размере 30 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

В Рязанской области индивидуального предпринимателя оштрафовали за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Управление Россельхознадзора во время проверки установило, что предприниматель вовремя не устранил нарушение законодательства о безопасности молока и молочной продукции, а именно:

  • в холодильнике совместно с доброкачественной пищевой продукцией хранилась обезличенная молочная продукция;
  • на стенах морозилки скопилась наледь, а также находилась монтажная пена, что препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции.

Чтобы предпринимателя привлекли к административной ответственности, Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Рязанской области. В итоге ИП выписали штраф в размере 30 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.