Рязанский суд оштрафовал производителя молочной продукции

Управление Россельхознадзора во время проверки установило, что предприниматель вовремя не устранил нарушение законодательства о безопасности молока и молочной продукции, а именно: в холодильнике совместно с доброкачественной пищевой продукцией хранилась обезличенная молочная продукция; на стенах морозилки скопилась наледь, а также находилась монтажная пена, что препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции. Чтобы предпринимателя привлекли к административной ответственности, Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Рязанской области. В итоге ИП выписали штраф в размере 30 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.

В Рязанской области индивидуального предпринимателя оштрафовали за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Управление Россельхознадзора во время проверки установило, что предприниматель вовремя не устранил нарушение законодательства о безопасности молока и молочной продукции, а именно:

в холодильнике совместно с доброкачественной пищевой продукцией хранилась обезличенная молочная продукция;

на стенах морозилки скопилась наледь, а также находилась монтажная пена, что препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции.

Чтобы предпринимателя привлекли к административной ответственности, Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Рязанской области. В итоге ИП выписали штраф в размере 30 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.