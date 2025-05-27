Рязанский суд оштрафовал производителя молочной продукции
Управление Россельхознадзора во время проверки установило, что предприниматель вовремя не устранил нарушение законодательства о безопасности молока и молочной продукции, а именно: в холодильнике совместно с доброкачественной пищевой продукцией хранилась обезличенная молочная продукция; на стенах морозилки скопилась наледь, а также находилась монтажная пена, что препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции. Чтобы предпринимателя привлекли к административной ответственности, Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Рязанской области. В итоге ИП выписали штраф в размере 30 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.
В Рязанской области индивидуального предпринимателя оштрафовали за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.
Управление Россельхознадзора во время проверки установило, что предприниматель вовремя не устранил нарушение законодательства о безопасности молока и молочной продукции, а именно:
- в холодильнике совместно с доброкачественной пищевой продукцией хранилась обезличенная молочная продукция;
- на стенах морозилки скопилась наледь, а также находилась монтажная пена, что препятствовало проведению качественной мойки и дезинфекции.
Чтобы предпринимателя привлекли к административной ответственности, Россельхознадзор обратился в Арбитражный суд Рязанской области. В итоге ИП выписали штраф в размере 30 000 рублей.
Решение не вступило в законную силу.