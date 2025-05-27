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Над регионами РФ сбили около 100 беспилотников за ночь
В ночь на 27 мая силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников. 56 дронов сбиты над Белгородской, 25 — над Воронежской, семь — над Владимирской, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, один — над Ростовской и один — над Липецкой областями. Напомним, ночью угроза атаки БПЛА действовала и в Рязанской области.

Над регионами РФ сбили около 100 беспилотников за ночь. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 27 мая силы ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников. 56 дронов сбиты над Белгородской, 25 — над Воронежской, семь — над Владимирской, пять — над Калужской, четыре — над Тульской, один — над Ростовской и один — над Липецкой областями.

Напомним, ночью угроза атаки БПЛА действовала и в Рязанской области.