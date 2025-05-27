Mash: Филиппу Киркорову стало лучше
По данным портала, артист идет на поправку. Его должны выписать из больницы через несколько недель. Напомним, поп-короля госпитализировали с подозрением на воспаление суставов после ожога руки во время концерта 25 апреля.
Филиппу Киркорову стало лучше. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал «Mash» со ссылкой на собственные источники.
По данным портала, артист идет на поправку. Его должны выписать из больницы через несколько недель.
Напомним, поп-короля госпитализировали с подозрением на воспаление суставов после ожога руки во время концерта 25 апреля.