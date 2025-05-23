Филиппа Киркорова госпитализировали с осложнениями после ожога

Пресс-секретарь подтвердила, что у певца «возникли осложнения» со здоровьем. «Восстанавливает здоровье под наблюдением медиков», — уточнила Екатерина Успенская. Ранее в СМИ сообщалось, что Киркорова поместили в частную клинику из-за затянувшегося процесса заживления ожога на фоне сахарного диабета. Травму артист получил в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге, у него загорелся рукав куртки.

Филиппа Киркорова госпитализировали с осложнениями после ожога. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

Она подтвердила, что у певца «возникли осложнения» со здоровьем.

«Восстанавливает здоровье под наблюдением медиков», — уточнила Екатерина Успенская.

Ранее в СМИ сообщалось, что Киркорова поместили в частную клинику из-за затянувшегося процесса заживления ожога на фоне сахарного диабета.

Травму артист получил в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге, у него загорелся рукав куртки.