Филиппа Киркорова госпитализировали с осложнениями после ожога
Пресс-секретарь подтвердила, что у певца «возникли осложнения» со здоровьем. «Восстанавливает здоровье под наблюдением медиков», — уточнила Екатерина Успенская. Ранее в СМИ сообщалось, что Киркорова поместили в частную клинику из-за затянувшегося процесса заживления ожога на фоне сахарного диабета. Травму артист получил в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге, у него загорелся рукав куртки.
Филиппа Киркорова госпитализировали с осложнениями после ожога. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря артиста.
Она подтвердила, что у певца «возникли осложнения» со здоровьем.
«Восстанавливает здоровье под наблюдением медиков», — уточнила Екатерина Успенская.
Ранее в СМИ сообщалось, что Киркорова поместили в частную клинику из-за затянувшегося процесса заживления ожога на фоне сахарного диабета.
Травму артист получил в апреле во время концерта в Санкт-Петербурге, у него загорелся рукав куртки.