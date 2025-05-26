На территории Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
Информация о беспилотной опасности поступила в 11:00. Рязанцев призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
На территории Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Информация о беспилотной опасности поступила 26 мая в 11:00.
Жителей призвали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».
Напомним, над Рязанской областью ночью 26 мая уничтожили два беспилотника. Власти прокомментировали атаку.