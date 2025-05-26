Более 600 рязанцев поступили в травмпункт БСМП за неделю

С 19 по 25 мая в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 611 пациентам. 145 человек обратились за помощью с переломами; 230 — с ушибами; 155 — с растяжениями; 46 — с ранами. Ранее медики оказали помощь еще 619 рязанцам.