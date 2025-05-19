Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

С 12 по 18 мая специалисты оказали помощь 619 пациентам. Среди них 129 человек обратились с переломами, 233 — с ушибами, 146 — с растяжениями и 33 получили ранения. Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.

Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю. Об этом говорится в соцсетях медучреждения.

С 12 по 18 мая специалисты оказали помощь 619 пациентам. Среди них 129 человек обратились с переломами, 233 — с ушибами, 146 — с растяжениями и 33 получили ранения.

Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.

Фото: страница БСМП ВКонтакте.