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19-летнюю рязанку осудили за ДТП на Михайловском шоссе, в котором погибли двое
Отмечается, что в июне 2024 года осужденная двигалась по Михайловскому шоссе в направлении улицы Московской. При повороте налево она выехала на встречную полосу, не предоставив преимущества другому транспортному средству. В результате ДТП два пассажира, находившиеся в автомобиле фигурантки, погибли, еще двое получили тяжкие телесные повреждения. Вину в совершенном преступлении рязанка признала, в содеянном раскаялась. Помимо этого, она частично возместила имущественный ущерб и моральный вред, причиненный в результате преступления.

19-летнюю рязанку осудили за ДТП на Михайловском шоссе, в котором погибли двое. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в июне 2024 года осужденная двигалась по Михайловскому шоссе в направлении улицы Московской. При повороте налево она выехала на встречную полосу, не предоставив преимущества другому транспортному средству.

В результате ДТП два пассажира, находившиеся в автомобиле фигурантки, погибли, еще двое получили тяжкие телесные повреждения.

Вину в совершенном преступлении рязанка признала, в содеянном раскаялась. Помимо этого, она частично возместила имущественный ущерб и моральный вред, причиненный в результате преступления.

Железнодорожный районный суд признал девушку виновной по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Ей назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Напомним, ДТП произошло в конце июня 2024 года. Сообщалось, что рязанец скончался в коме после аварии на Михайловском шоссе.

Позже стали известны подробности аварии.