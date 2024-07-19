Стали известны подробности аварии на Михайловском шоссе в Рязани

Спустя 12 и 17 дней после ДТП в коме скончались девушка и молодой человек.

Стали известны подробности аварии на Михайловском шоссе в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП случилось 30 июня, примерно в 00:15 напротив дома № 250 по улице Михайловское шоссе. Там столкнулись «Шевроле Круз» под управлением 18-летней рязанки и автомобиль «Шкода Суперб», за рулем которого был 31-летний житель Рязанского района.

На момент происшествия медицинская помощь потребовалась водителю «Шевроле», а также его пассажирам в возрасте 16, 18, 19 и 21 лет.

Через 12 суток с момента ЧП 18-летняя жительница Рязани, скончалась, а через 17 суток скончался 21-летний молодой человек. Все они находились в автомобиле «Шевроле» в качестве пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка.

По информации собственных источников РЗН. Инфо, 16-летнюю пассажирку выписали из больницы, 19-летний юноша остается в медучреждении, ему лучше. Отмечается, что в автомобиле «Шкода» также пострадал 33-летний пассажир, у него сломаны пальцы руки.

Напомним, авария произошла в Рязани на Михайловском шоссе.

Позже стало известно, что пострадавший рязанец скончался в коме.