Стали известны подробности аварии на Михайловском шоссе в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
ДТП случилось 30 июня, примерно в 00:15 напротив дома № 250 по улице Михайловское шоссе. Там столкнулись «Шевроле Круз» под управлением 18-летней рязанки и автомобиль «Шкода Суперб», за рулем которого был 31-летний житель Рязанского района.
На момент происшествия медицинская помощь потребовалась водителю «Шевроле», а также его пассажирам в возрасте 16, 18, 19 и 21 лет.
Через 12 суток с момента ЧП 18-летняя жительница Рязани, скончалась, а через 17 суток скончался 21-летний молодой человек. Все они находились в автомобиле «Шевроле» в качестве пассажиров.
По факту ДТП проводится проверка.
По информации собственных источников РЗН. Инфо, 16-летнюю пассажирку выписали из больницы, 19-летний юноша остается в медучреждении, ему лучше. Отмечается, что в автомобиле «Шкода» также пострадал 33-летний пассажир, у него сломаны пальцы руки.
Напомним, авария произошла в Рязани на Михайловском шоссе.
Позже стало известно, что пострадавший рязанец скончался в коме.
Стали известны подробности аварии на Михайловском шоссе в Рязани
Стали известны подробности аварии на Михайловском шоссе в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
ДТП случилось 30 июня, примерно в 00:15 напротив дома № 250 по улице Михайловское шоссе. Там столкнулись «Шевроле Круз» под управлением 18-летней рязанки и автомобиль «Шкода Суперб», за рулем которого был 31-летний житель Рязанского района.
На момент происшествия медицинская помощь потребовалась водителю «Шевроле», а также его пассажирам в возрасте 16, 18, 19 и 21 лет.
Через 12 суток с момента ЧП 18-летняя жительница Рязани, скончалась, а через 17 суток скончался 21-летний молодой человек. Все они находились в автомобиле «Шевроле» в качестве пассажиров.
По факту ДТП проводится проверка.
По информации собственных источников РЗН. Инфо, 16-летнюю пассажирку выписали из больницы, 19-летний юноша остается в медучреждении, ему лучше. Отмечается, что в автомобиле «Шкода» также пострадал 33-летний пассажир, у него сломаны пальцы руки.
Напомним, авария произошла в Рязани на Михайловском шоссе.
Позже стало известно, что пострадавший рязанец скончался в коме.