Рязанец скончался в коме после аварии на Михайловском шоссе

Молодой человек пробыл без сознания 12 дней.

Рязанец скончался в коме после аварии на Михайловском шоссе. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в группе «Рязанская культура» ВКонтакте.

«Трагичная новость, после 12 дней в коме, не приходя в сознание, скончался Андрей Кукушкин 2003 года рождения, попавший в серьезное ДТП ночью 30 июня», — сказано в публикации.

Напомним, авария произошла в Рязани на Михайловском шоссе.

Фото: «Рязанская культура» ВКонтакте.