Рязанец скончался в коме после аварии на Михайловском шоссе. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в группе «Рязанская культура» ВКонтакте.
«Трагичная новость, после 12 дней в коме, не приходя в сознание, скончался Андрей Кукушкин 2003 года рождения, попавший в серьезное ДТП ночью 30 июня», — сказано в публикации.
Напомним, авария произошла в Рязани на Михайловском шоссе.
Фото: «Рязанская культура» ВКонтакте.
Рязанец скончался в коме после аварии на Михайловском шоссе
Рязанец скончался в коме после аварии на Михайловском шоссе. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщили в группе «Рязанская культура» ВКонтакте.
«Трагичная новость, после 12 дней в коме, не приходя в сознание, скончался Андрей Кукушкин 2003 года рождения, попавший в серьезное ДТП ночью 30 июня», — сказано в публикации.
Напомним, авария произошла в Рязани на Михайловском шоссе.
Фото: «Рязанская культура» ВКонтакте.