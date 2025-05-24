В 2024 году в санаториях Рязанской области отдохнули 35 тысяч человек

Отмечается, что количество мест в санаториях Рязанской области составило 2,3 тысяч. При этом в регионе наблюдается снижение турпотока на 5,8% по сравнению с 2023 годом. В первую тройку популярности по числу отдохнувших в ЦФО в 2024 году вошли Московская и Ярославская области, Москва.

В 2024 году в санаториях Рязанской области отдохнули 35 тысяч человек. Об этом сообщил портал бронирования «Санатории-России. рф».

Отмечается, что количество мест в санаториях Рязанской области составило 2,3 тысяч. При этом в регионе наблюдается снижение турпотока на 5,8% по сравнению с 2023 годом.

В первую тройку популярности по числу отдохнувших в ЦФО в 2024 году вошли Московская и Ярославская области, Москва.