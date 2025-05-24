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Тысячи рязанцев посетили фестиваль ГТО
На мероприятии побывала корреспондент РЗН. инфо. В течение всего дня на территории Лыбедского бульвара рязанцы сдавали индивидуальное тестирование ГТО. Любители спорта демонстрировали мастерство в различных состязаниях. Кроме того, вдоль Лыбедского бульвара работали аниматоры с развлекательными программами для детей. Участники творческих коллективов города представили свои работы: «Цирковые чудеса», «Космические приключения», «Надувная эстафета» и «Калейдоскоп чудес». Фестиваль посетил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он пообщался с представителями детских спортивных школ и их воспитанниками, посмотрел показательные выступления.

В субботу, 24 мая, в Рязани на Лыбедском бульваре состоялся фестиваль ГТО. На мероприятии побывала корреспондент РЗН. инфо.

В течение всего дня на территории Лыбедского бульвара рязанцы сдавали индивидуальное тестирование ГТО. Любители спорта демонстрировали мастерство в различных состязаниях.

Кроме того, вдоль Лыбедского бульвара работали аниматоры с развлекательными программами для детей. Участники творческих коллективов города представили свои работы: «Цирковые чудеса», «Космические приключения», «Надувная эстафета» и «Калейдоскоп чудес».

Фестиваль посетил губернатор Рязанской области Павел Малков. Он пообщался с представителями детских спортивных школ и их воспитанниками, посмотрел показательные выступления.

Глава региона отметил необходимость заниматься спортом и вести активный образ жизни, а также выразил надежду на привлечение большего количества участников в фестивале ГТО в будущем.

Позже на главной арене состоялась церемония награждения.

Фестиваль завершился программой хедлайнера. На сцене выступила певица Клава Кока, которая в течение часа исполняла популярные песни.

Желающих посетить бесплатный концерт оказалось много. Рязанцы были вынуждены лезть на заборы, чтобы увидеть сцену или экраны с трансляцией, которых было всего три. Жители ближайших домов наблюдали за концертом из окон своих квартир.

Помимо этого, на Лыбедском бульваре было много выпускников школ, пришедших с последних звонков.

Напомним, из-за концерта Клавы Коки на Лыбедском бульваре образовалась многометровая очередь. Рязанцы сообщили, что их не пускали на выступление.