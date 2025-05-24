Путин поручил вычислять водителей без ОСАГО по дорожным камерам

Поручение глава государства дал Правительству, МВД и ЦБ. Им необходимо до 1 ноября «принять меры» по подключению дорожных камер к проверке ОСАГО. По данным «Ъ», новый вид проверки власти вместе со страховщиками обсуждают более десяти лет, добиться результата пока не удалось. В публикации напомнили, что на данный момент ОСАГО проверяют инспекторы вручную: штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, за повторное нарушение — 3-5 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 ноября «принять меры» по подключению дорожных камер к проверке ОСАГО. Об этом 23 мая сообщил «Ъ».

Поручение глава государства дал Правительству, МВД и ЦБ.

В публикации напомнили, что на данный момент ОСАГО проверяют инспекторы вручную. Штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей, за повторное нарушение — 3-5 тысяч рублей.

По данным «Ъ», новый вид проверки власти вместе со страховщиками обсуждают более десяти лет, добиться результата пока не удалось.