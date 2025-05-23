Гособвинение запросило рязанскому подрывнику Сидики* 30 лет лишения свободы

23 мая во время прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Руслану Сидики* 30 лет лишения свободы. Из них 10 лет — в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Адвокат добавил, что «компания РЖД и другие признанные в рамках уголовного дела потерпевшие заявили исковые требования к моему доверителю, оценив нанесенный им ущерб порядка 60 млн рублей суммарно».

Гособвинение попросило Второй Западный окружной военный суд приговорить к 30 годам лишения свободы гражданина России и Италии Руслана Сидики*, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Игоря Поповского.

По его словам, 23 мая во время прений сторон представитель гособвинения попросил назначить Руслану Сидики* 30 лет лишения свободы. Из них 10 лет — в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Адвокат добавил, что «компания РЖД и другие признанные в рамках уголовного дела потерпевшие заявили исковые требования к моему доверителю, оценив нанесенный им ущерб порядка 60 млн рублей суммарно».

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.