В Шацком районе выбрали и. о. главы администрации
22 мая на заседании Шацкой районной Думы депутаты рассмотрели вопросы о прекращении полномочий временного исполняющего обязанности главы администрации Шацкого района Олега Кукушкина. На его место назначили Алексея Яныкина.
В Шацком районе выбрали и. о. главы администрации. Об этом сообщает ИД «Пресса».
22 мая на заседании Шацкой районной Думы депутаты рассмотрели вопросы о прекращении полномочий временного исполняющего обязанности главы администрации Шацкого района Олега Кукушкина.
На его место назначили Алексея Яныкина.