В Подмосковье камеры начали ловить водителей, отвлекающихся на телефон
Новая функция работает в 30 точках и установила 105 нарушений. Штрафы составят 1,5 тысяч рублей. В минтрансе напомнили, что ранее камеры начали распознавать и непристегнутые ремни.
В Подмосковье камеры начали ловить водителей, отвлекающихся на телефон. Об этом 22 мая
Новая функция работает в 30 точках и установила 105 нарушений. Штрафы составят 1,5 тысяч рублей.
В минтрансе напомнили, что ранее камеры начали распознавать и непристегнутые ремни.