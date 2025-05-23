Россиянам рассказали, как клещи охотятся на человека

По словам специалистов, клещи чуют человека на расстоянии 10 метров и предпочитают придорожную траву. «Клещи больше всего любят хвойные леса, а также влажные и тенистые места в парках, садах и оврагах. Как правило, они активизируются перед дождем в пасмурную погоду, а в ясный день они опаснее всего в утренние и вечерние часы», — отметили эксперты. Они подчеркнули, что, выходя на охоту, клещи обычно поднимаются на растения и невысокие ветки деревьев и кустов: заняв удобную позу, они цепляются на проходящих мимо животных и людей. Ранее от укусов клещей пострадали 74 рязанца.

Россиянам рассказали, как клещи охотятся на человека. Об этом этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.

По словам специалистов, клещи чуют человека на расстоянии 10 метров и предпочитают придорожную траву.

«Клещи больше всего любят хвойные леса, а также влажные и тенистые места в парках, садах и оврагах. Как правило, они активизируются перед дождем в пасмурную погоду, а в ясный день они опаснее всего в утренние и вечерние часы», — отметили эксперты.

Они подчеркнули, что, выходя на охоту, клещи обычно поднимаются на растения и невысокие ветки деревьев и кустов: заняв удобную позу, они цепляются на проходящих мимо животных и людей.

Ранее от укусов клещей пострадали 74 рязанца.