За неделю от укусов клещей пострадали 74 рязанца
В медицинские организации Рязанской области обратилось 74 человека, пострадавших от укусов клещей. Среди них 23 — дети. В Роспотребнадзоре напомнили рязанцам, как защититься от укусов клещей: необходимо носить светлую, максимально закрывающую кожные покровы одежду с застегнутыми манжетами и воротником; защищать голову платком или головным убором;использовать специальные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для кожи и верхней одежды; проводить каждые 15-30 минут осмотры себя и своих домашних животных. При обнаружении клеща нужно обратиться к врачу, заключили в ведомстве.
За прошедшую неделю, с 12 по 18 мая, от укусов клещей пострадали 74 рязанца. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора в соцсетях.
В медицинские организации Рязанской области обратилось 74 человека, пострадавших от укусов клещей. Среди них 23 — дети.
В Роспотребнадзоре напомнили рязанцам, как защититься от укусов клещей:
- необходимо носить светлую, максимально закрывающую кожные покровы одежду с застегнутыми манжетами и воротником;
- защищать голову платком или головным убором;
- использовать специальные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для кожи и верхней одежды;
- проводить каждые 15-30 минут осмотры себя и своих домашних животных.
При обнаружении клеща нужно обратиться к врачу, заключили в ведомстве.