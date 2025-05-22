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За неделю от укусов клещей пострадали 74 рязанца
В медицинские организации Рязанской области обратилось 74 человека, пострадавших от укусов клещей. Среди них 23 — дети. В Роспотребнадзоре напомнили рязанцам, как защититься от укусов клещей: необходимо носить светлую, максимально закрывающую кожные покровы одежду с застегнутыми манжетами и воротником; защищать голову платком или головным убором;использовать специальные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для кожи и верхней одежды; проводить каждые 15-30 минут осмотры себя и своих домашних животных. При обнаружении клеща нужно обратиться к врачу, заключили в ведомстве.

За прошедшую неделю, с 12 по 18 мая, от укусов клещей пострадали 74 рязанца. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора в соцсетях.

В медицинские организации Рязанской области обратилось 74 человека, пострадавших от укусов клещей. Среди них 23 — дети.

В Роспотребнадзоре напомнили рязанцам, как защититься от укусов клещей:

  • необходимо носить светлую, максимально закрывающую кожные покровы одежду с застегнутыми манжетами и воротником;
  • защищать голову платком или головным убором;
  • использовать специальные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для кожи и верхней одежды;
  • проводить каждые 15-30 минут осмотры себя и своих домашних животных.

При обнаружении клеща нужно обратиться к врачу, заключили в ведомстве.