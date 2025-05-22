В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет

Авторы документа сообщили, что налог нужно установить на уровне 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами. Отмечается, что многие молодые люди испытывают проблемы с трудоустройством. В начале карьеры у них небольшие зарплаты, с которых по полной взимаются налоги, что сокращает реальную зарплату на 30-40%.

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для работников до 35 лет. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на депутатов.

Авторы документа сообщили, что налог нужно установить на уровне 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами.

Отмечается, что многие молодые люди испытывают проблемы с трудоустройством. В начале карьеры у них небольшие зарплаты, с которых по полной взимаются налоги, что сокращает реальную зарплату на 30-40%.