Рязанцев вновь призвали не снимать работу ПВО

«Просим не называть в социальных сетях и любых других информационных ресурсах объекты атаки противника. Не цитировать тех, кто уже написал об этом! Тем более не выкладывать фото и видео. Не вступать в переписку, если какой-либо ресурс просит обратную связь. Это выгодно только противнику», — отметили в оперштабе. Ранее в Рязани объявили угрозу атаки БПЛА.