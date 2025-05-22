Минздрав обязали компенсировать рязанке-инвалиду деньги, потраченные на лекарства
По данным прокуратуры, жительница Пронского района, являясь инвалидом 2 группы, имела права на льготное обеспечение медикаментами. Однако своевременно им обеспечена не была. Региональный минздрав обязали компенсировать рязанке средства, потраченные на лекарственные препараты и моральный вред.
Минздрав обязали компенсировать рязанке-инвалиду деньги, потраченные на лекарства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным прокуратуры, жительница Пронского района, являясь инвалидом 2 группы, имела права на льготное обеспечение медикаментами. Однако своевременно им обеспечена не была.
Региональный минздрав обязали компенсировать рязанке средства, потраченные на лекарственные препараты и моральный вред.