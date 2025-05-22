Метеорологи рассказали, каким будет лето 2025 года

По их словам, летом 2025 года по всей России ожидается необычайно жаркая погода, в некоторых регионах возможны засухи. Отмечается, что июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет. Количество осадков, по данным специалистов, этим летом будет ниже климатической нормы. Сухая погода ожидается во всех областях Центральной России и в большей части регионов Северо-Запада. Напомним, на этих выходных антициклон принесет в Рязанскую область летнюю погоду.

Метеорологи рассказали, каким будет лето 2025 года. Об этом РБК рассказали специалисты «Яндекс Погоды».

По их словам, летом 2025 года по всей России ожидается необычайно жаркая погода, в некоторых регионах возможны засухи.

Отмечается, что июль может стать самым жарким месяцем за последние 30 лет.

Количество осадков, по данным специалистов, этим летом будет ниже климатической нормы. Сухая погода ожидается во всех областях Центральной России и в большей части регионов Северо-Запада.

Напомним, на этих выходных антициклон принесет в Рязанскую область летнюю погоду.