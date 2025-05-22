Антициклон принесет в Рязанскую область летнюю погоду

В ближайшее время дневные температуры будут повышаться и к выходным достигнут +28°С, ночами также станет теплее, уйдут заморозки. Среднесуточные температуры приблизятся к климатической норме и даже превысят ее. «При этом до конца недели в отдельные дни не исключены короткие локальные ливни, но их вероятность невелика. В лесах (особенно на юге области) растет пожароопасность, в Ряжском районе уже зафиксирован 4 класс. Будьте осторожны в обращении с огнем», — предупредил Степанов.

Антициклон принесет в Рязанскую область летнюю погоду. Об этом в четверг, 22 мая, в своем Telegram-канале рассказал метеоролог Роман Степанов.

По его словам, в ближайшее время дневные температуры будут повышаться и к выходным достигнут +28°С, ночами также станет теплее, уйдут заморозки. Среднесуточные температуры приблизятся к климатической норме и даже превысят ее.

«При этом до конца недели в отдельные дни не исключены короткие локальные ливни, но их вероятность невелика. В лесах (особенно на юге области) растет пожароопасность, в Ряжском районе уже зафиксирован 4 класс. Будьте осторожны в обращении с огнем», — предупредил Степанов.