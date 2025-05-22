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Электрички направления Москва — Рязань задержали на два часа
«22 мая в 13:07 на станции Люберцы 1 для оказания медицинской помощи одному из пассажиров совершил остановку поезд № 7042 сообщением Москва-Рязань», — отметили в пресс-службе. Состав заменили из-за работы медиков и правоохранительных органов, пассажиры продолжили путь. Отклонение от графика составило около двух часов. Из-за инцидента задержали отправление экспресса Рязань-1 — Москва по обороту.

Электрички направления Москва — Рязань задержали на два часа. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«22 мая в 13:07 на станции Люберцы 1 для оказания медицинской помощи одному из пассажиров совершил остановку поезд № 7042 сообщением Москва-Рязань», — отметили в пресс-службе.

Состав заменили из-за работы медиков и правоохранительных органов, пассажиры продолжили путь. Отклонение от графика составило около двух часов.

Из-за инцидента задержали отправление экспресса Рязань-1 — Москва по обороту.

В ведомстве подчеркнули, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Ранее стало известно, что в электричке погиб человек.