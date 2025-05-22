Электричку Москва — Рязань-1 частично отменили из-за смерти пассажира
«В связи со смертью пассажира и ожиданием окончания следственных действий частично отменен поезд № 7042 Москва — Рязань-1 на участке Люберцы — Рязань-1», — отметили в посте. Официальная информация уточняется.
Электричку Москва — Рязань-1 частично отменили из-за смерти пассажира. Об этом 22 мая сообщили в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».
«В связи со смертью пассажира и ожиданием окончания следственных действий частично отменен поезд № 7042 Москва — Рязань-1 на участке Люберцы — Рязань-1», — отметили в посте.
Официальная информация уточняется.